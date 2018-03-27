Подросток ранил ножом двух парней в ЮКО

В Южно-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего 2002 года рождения, который подозревается в покушении на убийство.

В Ордабасинский РОВД сообщили о двоих подростках, что поступили в районную больницу с ножевыми ранениями.

Полиция установила, что в одном из аулов подростки передрались между собой. В итоге подросток 15-ти лет ранил ножом двух 16-летних и сбежал в неизвестном направлении.

В тот же день сотрудники полиции сумели разыскать и задержать подозреваемого. Им оказался паренек из соседнего аула.

Несовершеннолетнего подозреваемого взяли под стражу. По факту покушения на убийство правоохранители начали досудебное расследование и назначили ряд экспертиз.