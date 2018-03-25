Пропускные пункты на границе с Кыргызстаном изменят статус, пишет knews.kg.

23 марта, состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы полковника Уларбека Шаршеева с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстан в Кыргызстане Каримом Кокрекбаевым.

Стороны обсудили вопросы перспективного сотрудничества двух государств в пограничной сфере, в том числе совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы и приведение их к международным стандартам в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.

Глава погранведомства сообщил Кокрекбаеву о том, что кыргызская сторона провела реконструкцию пунктов пропуска «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный».

В настоящее время компетентные органы двух государств рассматривают вопрос изменения статуса автомобильных пунктов пропуска «Кен-Булун» и «Токмок» с двустороннего на многосторонний (международный). Кыргызская сторона предлагает также ввести круглогодичное функционирование пункта пропуска «Каркыра-автодорожный», который в настоящее время работает сезонно — с мая по октябрь.

«Сотрудничество Кыргызстана с Казахстаном в пограничной сфере является одним из важнейших аспектов двусторонних отношений, в которых совместная борьба с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом играет ключевую роль. Развитие партнерских отношений и качественная охрана совместной границы – приоритетные направления взаимодействия двух республик в пограничной сфере», – подчеркнул полковник Шаршеев.