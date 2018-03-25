В Шемонаихинском районе ВКО объявлена ЧС природного характера местного масштаба. Ранее режим ЧС был введен в Глубоковском и Аягозском районе, передает Tengrinews.kz со ссылкой ДЧС ВКО.

«В связи с ранним ледоходом на реке Уба образовался затор. Все силы и средства районных служб гражданской защиты работают в усиленном режиме. В настоящее время осуществляется оповещение населения через громкоговорящие устройства. Людей предупреждают и рассказывают о действиях в случае подтопления, куда эвакуироваться», — говорится в сообщении.

Районные отделы по ЧС приводят в готовность территориальные формирования гражданской защиты, руководители различных организаций, в первую очередь объектов жизнеобеспечения, переходят на круглосуточное дежурство.

«В Катон-Карагайском районе талыми водами подтоплено 10 домов и 35 надворных построек. Акиматом Улкен Нарынского сельского округа организована работа по возведению защитной насыпи вдоль берега реки Сурка. 44 человека эвакуированы, часть размещены в общежитии, остальные у родственников», — сообщили в ДЧС.

На месте работают 58 человек от местного исполнительного органа и личный состав пожарной части № 36 в составе 18 человек. Вдоль жилых домов произведена укладка мешкотары. Создана рабочая комиссия по обследованию мест подтоплений.

«В Шемонаихинском районе, в селе Верх-Уба, также идет борьба с талыми водами. Из-за прошедших осадков и обильного снеготаяния произошло подтопление 68 дворовых участков. Четыре человека, в том числе трое детей, эвакуированы в сельскую школу. На месте местным исполнительным органом, а также пожарным постом ведутся работы по отводу воды», — также сообщили в ДЧС.

Позже режим «повышенной готовности» ввели также в Курчумском, Зыряновском, Уланском, Жарминском районах и в городе Усть-Каменогорск.

Из-за сложившихся погодных условий и угроз возникновения чрезвычайной ситуации в общей сложности усиленный вариант служб всех служб гражданской защиты сохраняется в шести районах области в двух городах (Семей режим «повышенной готовности» сохраняется с января месяца).

Спасатели-психологи в целях оказания психологической помощи пострадавшим работают в эвакуационных пунктах. К работам привлечены сотрудники психологических служб Центра медицины катастроф, Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

При этом порядка 600 человек спасательными подразделениями были эвакуированы. Большинство граждан находятся у родственников.

В результате неблагоприятных погодных условий в девяти населенных пунктах Глубоковского района (Глубокое, Предгорное, Прогресс, Алтайский, Белоусовка, Винное, Ново-Ульбинка, Веселовка, Заречное) произошло подтопление домов и участков талыми водами.