Министр образования и науки РК подписал приказ от 27 февраля 2018 года «О завершении 2017-2018 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования».

Так, учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 25 мая 2018 года.

Итоговая аттестация для обучающихся 9 (10) классов проводится в следующие сроки: — устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) — 28 мая 2018 года;

— устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения — 31 мая 2018 года;

— письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение— для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант — для остальных) — 5 июня 2018 года;

— письменный экзамен по математике — 8 июня 2018 года. Итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) классов проводится в следующие сроки: — письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) — 29 мая 2018 года;

— тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) — 2 июня 2018 года;

— тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения — 2 июня 2018 года;

— письменный экзамен по алгебре и началам анализа — 6 июня 2018 года; — устный экзамен по истории Казахстана — 9 июня 2018 года.

Повторная итоговая аттестация обучающихся проводится с 12 по 30 июня 2018 года. Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (27 марта).