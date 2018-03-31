Степь загадили!

18 марта 2018 года мы с семьей выехали за грибами в степь за селом Монтайтас (ЮКО). Каково же было наше удивление и негодование, когда вместо прекрасных обширных степей мы увидели гигантские и обширные свалки мусора! Везде!

Более того, степь перерыта, словно кротами, повсюду ямы. И это не сразу за селом и не в 10-15 километрах, что можно было бы объяснить близостью населенного пункта. Это в 40-60 километрах вокруг Монтайтаса.

Детально исследовав мусор, мы пришли к выводу, что таким образом группы каких-то артельщиков, скорее всего без ведома вышестоящих инстанций, производят добычу каких-то лечебных растений. Куски крупного картона или ткани проталкивают под корень растения, после чего выволакивают его из земли. При этом и яма и картон остаются на месте, а растение, видимо, сдается куда-то в заготовительную контору.

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Но, уважаемые жители, куда же смотрит администрация района? Ведь степи за Монтайтасом — это исконные земли южноказахстанских черепах. Нарушая экологию района, разрушая привычный ареал жизни этих животных, артельщики ведут их к гибели. Ненормированная добыча растений, разрушение нор черепах, заваливание степи горами мусора — все это ведет к ухудшению и так неблагоприятной экологической обстановке нашей области. Хотелось бы, чтобы это письмо дошло до административных органов, и они прекратили бы этот вандализм!

Автор: Эльвира К.