студенты ЮКО просят о фитнес-центрах в новых общежитиях

Председатель шымкентского филиала молодежного крыла «Жас Отан» Ботакоз Изтилеу рассказала о том, что хотят видеть в новых общежитиях студенты Южно-Казахстанской области, сообщает sputniknews.kz.

О нуждах студентов активисты узнали при помощи социального опроса, в котором выяснилось, что лишь 20 процентов из 100 удовлетворены текущим состоянием общежитий.

В основном студенты области проживают в постройках 1960-70 годов, и эти здания нуждаются в капитальном ремонте.

«Общежитий нового образца на территории области всего два, там проживают студенты Южно-Казахстанского педагогического университета», — рассказала руководитель шымкентского филиала молодежного крыла «Жас Отан».

Сейчас в Южном Казахстане 94 колледжа (43 государственных, 51 частный) и 12 вузов (три государственных, девять частных).

Чем просят оснастить новые общежития молодежь области, слушайте в аудиофайле.