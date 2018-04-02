Аким ЮКО ознакомился с состоянием пациентов отравившихся мороженным

В минувшее воскресение аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил шымкентскую инфекционную больницу, где ознакомился с состоянием пациентов, поступивших с диагнозом – острая кишечная инфекция, а также провел заседание оперативного штаба.

По предварительным данным, все они поели мороженное в киоске «Южное».

Напомним, 29-30 марта текущего года в шымкентскую инфекционную больницу стали поступать больные, с жалобами на температуру, диарею и тошноту. В настоящее время 38 пациентов выписаны, а остальные получают соответствующее лечение.

Из-за сложившейся ситуации, по поручению акима области была создана специальная рабочая группа, начата служебная проверка. Состояние пациентов находится на контроле у областного управления здравоохранения. Аким области поручил руководителю ответственного управления привлечь дополнительно врачей — специалистов и создать все необходимые условия для пациентов, максимально способствующих их быстрому выздоровлению.

«Я познакомился с состоянием всех пациентов. На сегодняшний день их состояние стабильное, пациенты получают соответствующее лечение. В больнице достаточно медикаментов и коек. Самое главное, мы должны создать все условия для быстрого выздоровления пациентов. Поручаю усилить график работы шымкентской инфекционной больницы», — подчеркнул Жансеит Туймебаев.

В ходе заседания оперативного штаба были обсуждены причины массового отравления. По мнению специалистов, острая кишечная инфекция вызвана несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В настоящее время проводится дополнительная экспертиза.

В связи с инцидентом глава региона подверг критике работу областного Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Общедоступные объекты питания должны строго соблюдать санитарные правила и нормы, а ответственный Департамент должен осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор за общедоступными объектами питания.

В связи с этим Департаментом внутренних дел Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.