21 июня, в 15:00 в Толебийском районном суде будет оглашен приговор по резонансному уголовному делу о хищении 344 млн. тенге при сооружении ленгерского водопровода, ставшего большой головной болью для местных жителей.

Водопровод весь в дырах, из него бежит грязная жижа. На скамье подсудимых — пять человек, в том числе экс-директор ТОО «СМУ Шымкентгазмонтаж» — генерального подрядчика строительства этого социально важного для юга объекта водоснабжения.

Будем ждать окончательного приговора суда. Ведь только после того, как пройдет суд, в районном акимате Толебийского района смогут решить многие коммунальные проблемы. В частности капитальный ремонт основной трассы города. Пока же там проводят ямочный ремонт. А все потому, что не решен вопрос с проложенным здесь водопроводом. Только после приговора суда будет ясно, за чей счет будет проложен водопровод, который раз и навсегда решит проблемы ленгерцев и жителей Новостроевки с водоснабжением.