10 февраля 2018 года в Ордабасинском районе ЮКО в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий возле одного из кафе стражи порядка заметили граждан Республики Узбекистан.

Представившись, полицейские, в соответствии с миграционным законодательством РК, попросили предъявить документы. Однако, у них документов при себе не оказалось. В это время из кафе выбежали двое неизвестных. Несмотря на то, что полицейские находились при исполнении своих служебных полномочий, мужчины без каких либо объяснений применили насилие в отношении страж порядка. В результате они сорвали им погоны, порвали рубашки и нанесли телесные повреждения. Воспользовавшись ситуацией, граждане Узбекистана, не имевшие при себе документов, скрылись с места происшествия.

В тот же день данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОВД по двум статьям УК РК «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти». С санкции суда подозреваемых взяли под стражу на два месяца. В настоящее время дело уже рассматривается в суде.

Родственники подозреваемых, в свою очередь, 10.04.2018 г. написали заявление в УСБ ДВД ЮКО о превышении власти сотрудниками органов внутренних дел. Сотрудники управления собственной безопасности в ходе расследования провели все необходимые следственные действия. Факты, указанные в заявлении, не нашли своего подтверждения. Уголовное дело в отношении полицейских ввиду отсутствия состава преступления приостановлено.

Пресс — служба ДВД ЮКО