Если административный центр Южно-Казахстанской области переместится из Шымкента в Туркестан, то число переезжающих туда казахстанцев увеличится. Цены на жилье вырастут. Об этом заявил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев во время вручения ключей от квартиры семье миллионного жителя Шымкента, передает baq.kz

Как только население Шымкента достигнет одного миллиона жителей, Шымкент получит статус города республиканского значения. Поэтому началась подготовка к переезду административного центра Южно-Казахстанской области в Туркестан.

«Туркестан — духовная столица Казахстана и находится на пересечении девяти дорог. Через город проходит железная дорога и автомагистраль «Западная Европа-Западный Китай». Даже сейчас в Туркестане жители Кызылорды и Актюбинской области закупаются фруктами, овощами и многими товарами», — отметил аким области Ж. Туймебаев.

По словам акима области, переезд областного центра в Туркестан не вызовет проблемы безработицы среди государственных служащих в Шымкенте.

«Шымкент — город республиканского значения, и поэтому здесь штат увеличится. Так что это не проблема. В настоящее время в Туркестане стало больше покупателей земли, жилья, зданий. Цены на недвижимость поднялись. В свое время было много подобных разговоров про Астану. В 1997 году я был одним из первых, кто поехал в Астану в составе администрации президента. И если вы сравниваете погоду в Астане и Туркестане, то есть разница. Поэтому в будущем Туркестан будет полон людей», — сказал он.

Напомним, Шымкент станет городом республиканского значения, тогда как в Южном Казахстане рассматривается вопрос о переезде областного центра в Туркестан. Известно также, что сельские округи Туркестана будут теперь относиться к Кентау.