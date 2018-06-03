Литовские университеты, предоставляя более 200 полных и частичных грантов, дают возможность поступить гражданам Казахстана без вступительных экзаменов на программы бакалавриата и магистратуры не только с английским, но и с русским языком обучения, сообщается на официальном сайте Международной стипендии Президента РК «Болашак».

АО «Центр международных программ» (далее – Центр), являясь администратором международных образовательных программ, занимается развитием человеческого капитала.

Для обеспечения качественного зарубежного образования казахстанских граждан Центром проводится работа по увеличению образовательных грантов. В результате, в текущем году для граждан Казахстана странами-партнерами выделено более 10 тыс. стипендий для обучения за рубежом, среди них и Литва.

Литовские университеты, предоставляя более 200 полных и частичных грантов, дают возможность поступить гражданам Казахстана без вступительных экзаменов на программы бакалавриата и магистратуры не только с английским, но и с русским языком обучения. (Количество грантов может увеличиться в зависимости от количества поступающих в вузы Литвы).

Следует отметить, что студенты из малообеспеченной семьи из числа поступивших на грант, также будут получать ежемесячные стипендии!

В июне планируется проведение представителями литовских вузов информационных встреч среди выпусников школ, университетов ЮКО, на которых абитуриентам будет дана возможность предоставить документы для поступления в литовские вузы.

Для абитуриентов из других городов и регионов Казахстана есть возможность отправить документы для зачисления в литовские вузы на их официальные сайты с 1 июня текущего года.

Встречи с представителями литовских вузов пройдут 11 июня в г. Шымкенте, 12 июня в городах Жетысай и Сарыагаш, 13 июня в г. Туркестане.