26 июня после почти пяти месяцев судебного следствия в Толебийском районном суде Туркестанской области был оглашен приговор по скандальному уголовному делу, получившему огласку на всю страну. Речь идет о злополучном Ленгерском водопроводе, при сооружении которого было похищено 344 млн тенге, сообщает Тimeskz.kz.

Напомним, водопровод сдали в эксплуатацию в 2015 году, и он стал большой головной болью жителей города Ленгера и нового акима Толебийского района. Новый (теперь уже — старый) объект до сих пор не взяла на свой баланс обслуживающая организация ГККП «Ленгер су». А местные жители продолжают строчить жалобы в высокие инстанции на проблемное питьевое сооружение.

Процесс вел председатель Толебийского районного суда Берик Карим. Подсудимых пятеро. Заказчиком знакового для региона объекта были отделы строительства и ЖКХ Толебийского района. Экс-руководителям этих отделов Лесбеку Серикбаеву и Марату Сатыбалдиеву досудебное следствие предъявило обвинения в присвоении или растрате вверенного чужого имущества и служебном подлоге.

Суд переквалифицировал их на халатность, и применил к подсудимым амнистию.

Специалисты ТОО «Мирстрой компания» Кайрат Инкарбеков и Нурман Бакиров, ответственные за технадзор, были признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 УК РК «Пособничество в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Они приговорены — каждый к семи годам лишения свободы условно.

Суд счел доказанной вину экс-директора ТОО «СМУ Шымкентгазмонтаж», — генерального подрядчика строительства Ленгерского водопровода, Сейдиллы Досова, в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, и назначил ему 7 лет лишения свободы условно.

Суд вынес частное постановление в адрес прокуратуры области: провести проверку деятельности учредителя ТОО «СМУ Шымкентгазмонтаж», депутата облмаслихата Абая Комекбаева , главбуха этого ТОО и дать оценку их действиям.

Досудебное расследование в отношении деятельности еще одного директора ТОО «СМУ Шымкентгазмонтаж», сменившего С. Досова в 2013 году и сдававшего водопровод в эксплуатацию, Сырыма Еримбетова следствием выделено в отдельное производство, так как он до сих пор не задержан и находится в республиканском розыске.