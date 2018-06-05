В специализированном межрайонном уголовном суде ЮКО начинается судебный процесс над 85-летней Зинаидой Р., обвиняемой в убийстве.

В марте этого года в поселке Аксукент, Сайрамского района, у себя дома, престарелая женщина нанесла смертельный удар ножом своему 55-летнему сыну. Как выяснилось, великовозрастный отпрыск часто злоупотреблял спиртными напитками, и, находясь в нетрезвом состоянии, кулаками выяснял отношения с матерью. При очередном конфликте женщина вынуждена была схватиться за кухонный нож…

Напомним, что сразу после убийства женщина сама вызвала полицейских и дала признательные показания.

Как выяснилось накануне трагедии, мужчина, будучи нетрезвым, в очередной раз избил пожилую мать, и женщина стала привычно вызывать полицейских. В доме телефона не было и она отправилась в ближайший магазин, где надеялась найти помощь.

Шерхан Батырхан, владелец магазина: «Она пришла ко мне в магазин и сказала: «Сын побил меня, выгнал из дома…» и попросила, чтобы я вызвал участкового инспектора. Я позвонил дежурному, и через пять минут полицейские приехали. Что было потом, я не знаю. Вечером закрыл магазин, ушёл домой, а утром, когда открывал его, узнал, что та женщина убила сына».

Как позже выяснилось, сын не простил матери вызов полицейских и позже вновь напал на женщину. Обороняясь от разъярённого мужчины, пенсионерка схватила кухонный нож и нанесла сыну три удара, которые стали роковыми.

Известие о том, что пожилая соседка убила своего 55-летнего сына, шокировало всех жителей улицы Новой. Женщину трудно было представить в роли убийцы и соседи даже думали написать полицейским петицию в её защиту. О том, что стало причиной убийства, они узнали лишь после того, как приехала оперативно-следственная группа.

Теперь остается ждать, каким будет приговор суда.

Данил Шемратов