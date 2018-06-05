14-летний подросток подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка в ЮКО, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 4 июня на улице в Каратауском районе Южно-Казахстанской области.

В пресс-службе ДВД ЮКО подтвердили информацию и сообщили следующее: «Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каратауского отдела полиции, начато досудебное расследование по статье УК РК «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемый установлен, назначены экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение. Подозреваемым и потерпевшим лицами являются дети», — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что в данный момент несовершеннолетний подозреваемый находится на попечительстве родителей. «Он был доставлен (в полицию. — Прим. автора), с ним были проведены все необходимые следственные действия в рамках данного уголовного дела», — сообщили в ДВД.