Так строить нельзя! Такой вывод сделал глава Шымкента Нурлан Сауранбаев побывав в новой школе № 103. Что не устроило главу Шымкента в новом здании, и кто виноват, что невооруженным глазом видна масса противоречащих здравому смыслу нарушений, выясняли корреспонденты OTYRAR.

Это – здание школы № 103. На первый взгляд это типовая, добротная современная школа. Только вот только проектировщики, работавшие над проектом, видимо думали, как максимально сэкономить. В итоге раз, и по неизвестно чьему велению, пропала галерея. Конструкция, необходимая для перехода школьников из одного здания в другое.

Впрочем, отсутствие галереи не единственный минус. Двери на входе установлены с нарушениями, а огромный кабинет для охраны как минимум вызывает недоумение. В нем можно разместить целую роту солдат. Аким города сравнил это казарменное помещение с сараем на частном подворье, мол и его сначала строят огромным, а через полгода захламляют.

Просторные коридоры хороши, но нужно ли их делать настолько широкими, ведь в дальнейшем содержание и ремонт могут буквально «съесть» львиную долю средств, которые выделяются ежегодно. А в целом необходим единый для всех типовых школ проект. Это значительно сократит средства на разработку ПСД.

Отметим, руководитель отдела строительства уже инициировал внесение изменений в СНиПы и отправил свои предложения в Правительство. Осталось ждать ответной реакции.

Саида Турсуметова