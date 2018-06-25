С большой помпой был представлен шымкентцам проект «Арбата» на улицах Аскарова и Бейбитшилик. И вроде как аким встретился с жителями улицы Бейбитшилик и объяснил им цель проекта, и вроде как жители выразили дружное одобрямс.

А уж картинки с изображением Арбата подаются какие красивые. И дома по Аскарова и Бейбитшилик станут выше и наряднее. И жители города, вроде как рады, что появляется новое место для прогулок и отдыха. И как хорошо, что о досуге жителей так заботятся и думают власти…

А подумали ли инициаторы проекта Арбата о тысячах жителей этих самых улиц -Аскарова и Бейбитшилик, которым придется жить с новым Арбатом? Да, именно жить, а не как другим шымкентцам пройтись по Арбату, отдохнуть, повеселиться и удалиться в свой спокойный, тихий и уютный район, без шума, гама, кафешек, громкой музыки, и днем, и ночью, различных шумных мероприятий и других «прелестей» урбанистического шума.

Что нужно работающему человеку, который с 9 до 18 часов трудится пять дней в неделю? Прийти домой, отдохнуть и выспаться как следует в тишине и покое перед следующим рабочим днем. А в выходные дни поспать подольше, набраться сил перед следующей рабочей неделей. Что нужно детям? Чтобы хорошо учиться? им также нужен полноценный отдых после школы и крепкий ночной сон в тишине. Что нужно старикам, страдающим множеством болезней и бессонницей? Тоже покой и тишина днем и ночью.

Нетрудно представить себе, что жители улиц Аскарова и Бейбитшилик (все окна спален, кстати, в домах на этих улицах выходят на будущий Арбат), с появлением Арбата будут полностью лишены покоя и тишины в дневное и ночное время. Множество гуляющих горожан и днем, и ночью. Громкие разговоры, смех, крики, разборки, шум и т.д. Кафе, работающие до последнего клиента, с громкой музыкой, разговорами и выкриками клиентов на летних террасах, с дымом от готовящегося шашлыка.

Мероприятия по выходным дням, подготовка к которым начинается уже в шесть-семь часов утра и нарушает спокойный сон. Многострадальные жители этих улиц и так лишены тишины и покоя от соседства с технопарком «Мир Фантазий» и площадкой для городских мероприятий на площади Аль-Фараби, а появление Арбата для них – кошмар и катастрофа.

Но и это еще не все. Наши дома решили сделать на этаж выше! В домах, построенных почти 60 лет назад, расположенных в сейсмоопасном регионе, рассчитанных, еще во времена Советского Союза, именно на 4 этажа, решили достроить 5-й этаж.

Даже дилетанту ясно, что нельзя нарушать целостность домов старой постройки и пристраивать еще один этаж, что это может стать причиной разрушения дома при любом землетрясении (да и без землетрясения тоже) и может привести к человеческим жертвам.

А вот архитекторы вроде как утверждают, что нарушение целостности перекрытий верхних этажей старого дома, дополнительная нагрузка на дом в виде еще одного этажа, переделка коммуникаций – это ничего страшного. Конечно, в наше время при включении административного ресурса и «зависимые», и «независимые» архитекторы и эксперты дадут добро на достройку хоть еще десяти этажей и будут утверждать, что это безопасно.

Да вот только жить в таких домах и ежесекундно подвергать свои жизни и жизни своих родных опасности, придется именно тем, кто живет в них, а не тем, кто задумал пристройку этажа и не тем, кто на это дал, пусть и вынужденно, свое «добро». То, что жители домов по ул. Аскарова категорически против увеличения этажности, они хотели высказать представителям администрации, которые сами же назначили собрание для разговора с жильцами на 15 июня, и сами же на него не явились…

Есть великая мудрость – не делай людям того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Было бы просто великолепно, если бы инициаторы Арбата переехали в наши дома со своими семьями, престарелыми родителями и маленькими детьми, и на своей «шкуре» поняли бы, как жить в условиях круглосуточного шума и абсолютного отсутствия покоя, да еще в домах, с искусственно увеличенной этажностью, на которую они не были рассчитаны при своей постройке (а уж тем более, через 60 лет после ввода в эксплуатацию и нарушения целостности несущих стен на первом и втором этажах при перестройке под офисы, кафе и другие организации).

Владимир Тарасов