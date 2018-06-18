Более 22 тысяч выпускников из Южно-Казахстанской области в этом году будут сдавать Единое национальное тестирование, сообщает 24.kz.

Для максимально честного и открытого проведения экзаменов 18 пунктов ЕНТ в школах, колледжах и вузах оборудовали рамками металлодетектора, камерами видеонаблюдения и специальными заглушками сотовой связи.

Пять из них расположены в Шымкенте, остальные 13 — в районах и городах области. Для организации перевозок выпускников из отдаленных поселков, их временного проживания и питания из бюджета выделено больше 3 миллионов тенге.

Рассказывает Бастарбек Карсыбаев, руководитель ЮКФ базового центра ЕНТ: «В Мактааральском и Сарыагашском районах тестирование пройдет в 4 этапа с 20 по 26 июня. В Шымкенте, благодаря открытию двух дополнительных пунктов, мы сможем провести ЕНТ за 2 дня. Также и в остальных городах и районах».