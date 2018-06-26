Работа водителя, а тем более пожарного автомобиля и увлекательная, и сложная. При вызове на пожар именно водителю нужно суметь быстро и безопасно доставить огнеборцев, организовать бесперебойную работу пожарного автомобиля.

Также водитель пожарной машины должен четко исполнять поставленную перед ним задачу, оперативно реагировать на постоянно меняющуюся критическую ситуацию, знать места расположения источников воды, полноценно применять свои навыки владения служебным транспортом. Даже мчась на пожар, водитель обязан соблюдать правила дорожного движения.

Для этого мало быть просто хорошим водителем. Потому что ответственность, которая ложится на водителей пожарных авто, большая.

Для улучшения водительских навыков молодых водителей сотрудниками отделения пожарной техники оборудования отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а также опытными старшими водителями-инструкторами был составлен график, согласно которого приняты зачеты у водительского состава со стажем работы до 3-х лет.

Зачеты принимались на автодроме колледжа №10 управления образования ЮКО в поселке Абдулабад жилого массива «Сайрам». Во время зачета водители демонстрировали умение и мастерство в управлении пожарным автомобилем. Они выполняли такие упражнения, как «Змейка», «Заезд в гараж задним ходом», «Парковка автомобиля», «Восьмерка», «Заезд на эстакаду».

Все этапы были разработаны с учетом максимального приближения к встречающимся в жизни условиям работы водителей, требующих таких личных качеств, как внимательность, быстрота реакции на дороге, умение мгновенно принимать правильное решение в сложной пожарной обстановке. Основная задача – выполнить упражнения за короткий промежуток времени без ошибок.

А опытные сотрудники, принимающие зачет, оценивали прохождение каждого этапа, учитывались все ошибки, допущенные при выполнении.

Всего к зачету было допущено 114 водителей-сотрудников, в итоге 75 сотрудников успешно сдали зачет, 34 сотрудника допустили ошибки при вождении и не сдали зачет, им предстоит повторная сдача этого зачета.