В ЮКО полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже сотовых телефонов. В дежурную часть Абайского ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратились двое местных жителей, и сообщили о том, что неизвестные лица похитили у несовершеннолетних детей сотовые телефоны стоимостью 50 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух молодых мужчин. В данное время в отношении подозреваемых лиц начато досудебное расследование по статье УК РК «Грабеж».
Полицейскими выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.
Полицейские Южно-Казахстанской области рекомендуют жителям области быть бдительными, чтоб не стать жертвой грабителей, не показывать в людных местах свои ценные вещи.
Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».
Пресс — служба ДВД ЮКО