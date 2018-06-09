В ЮКО полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже сотовых телефонов. В дежурную часть Абайского ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратились двое местных жителей, и сообщили о том, что неизвестные лица похитили у несовершеннолетних детей сотовые телефоны стоимостью 50 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали двух молодых мужчин. В данное время в отношении подозреваемых лиц начато досудебное расследование по статье УК РК «Грабеж».

Полицейскими выясняется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Южно-Казахстанской области рекомендуют жителям области быть бдительными, чтоб не стать жертвой грабителей, не показывать в людных местах свои ценные вещи.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс — служба ДВД ЮКО