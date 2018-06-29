Сообщение о раздаче бесплатного бензина в честь 25-летия компании «Газпром», которое распространяют по WhatsApp, является недостоверным. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром нефть — Казахстан» передает Tengrinews.kz.

В тексте сообщения говорится о том, что «каждому дарят купон на 200 литров АИ-95». В пресс-службе «Газпром нефть — Казахстан», в свою очередь, сообщили, что данное сообщение является недостоверным.

«Данная акция на АЗС сети «Газпромнефть» не проводится. Указанный в рассылке сайт не является официальным источником сети АЗС. Во избежание мошеннических действий просим игнорировать сообщение, не участвовать в его распространении и не передавать свои персональные данные, в том числе логины/пароли от личных кабинетов пользователей на официальном сайте сети АЗС «Газпромнефть», — сообщили в компании.

Ранее в компании «КазМунайГаз» предупредили казахстанцев об опасности мошеннических действий. В WhatsApp распространялось сообщение, в котором говорилось, что сеть АЗС «КазМунайГаз» в честь десятилетия дарит купоны на 1 000 литров бензина. Для этого только нужно принять участие в опросе на сайте. Как отметили в компании «КазМунайГаз», эта страничка в Интернете выглядит подозрительной.