В ближайшие 3 года в Отырарском районе Южно-Казахстанской области природным газом обеспечат 22 населенных пункта. По словам специалистов, жители первых двух – Шаульдера и Темир — получат голубое топливо уже к концу этого года, сообщает 24.kz.

На их газификацию выделено больше миллиарда тенге. В настоящее время там завершено строительство магистрального газопровода, протяженностью свыше 50 километров, и автоматической газораспределительной станции.

Разработана проектно-сметная документация на газификацию еще 22 поселков.

«Они в первую очередь будут обеспечены газом. Остальные — по ту сторону реки Сырдарья, источник питания у них — через Арысь и Туркестан, ведутся научные разработки. Вот когда этот вопрос решится, мы будем заниматься этими населенными пунктами», — сообщил аким Отырарского района Ерлан Айтаханов.