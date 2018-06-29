Сегодня в Туркестанском областном центре – городе Туркестан состоялась церемония вручения дипломов выпускникам высших учебных заведений.

Мероприятие, организованное «Молодежным ресурсным центром» акимата области, посвящено 20-летию празднования Астаны.

На праздничном мероприятии аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев торжественно поздравил всех выпускников высших учебных заведений, и призвал их работать в городе Туркестан.

В связи с признанием Туркестана областным центром, 500 молодым специалистам предлагают работу по программе «Молодежная практика». Для этого из областного бюджета будут выделены специальные средства.

«В текущем году молодыми специалистами стали более 36 тысяч студентов из 12 высших, 94 средних специальных учебных заведений области. Наша область получив новое название была переименована в Туркестанскую область.

В целях развития создающихся территорий разрабатывается дорожная карта мероприятий. Также в Туркестане возведут новое здание акимата и построят жилые дома. Будущее новой Туркестанской области, а также ее развитие и процветание напрямую зависит от вас.

Пользуясь случаем, призываю всех внести свой вклад в развитие Туркестанской области. Мы нуждаемся в активной молодежи и высококвалифицированных специалистах. На сегодняшний день в области по программе «Молодежная практика» работают 3516 молодых специалистов, 598 молодежи по программе «С диломом в село». У вас также есть возможность устроиться на работу в рамках этих программ. В связи с этим, призываю всех вас рационально используя предоставленные возможности, пройти молодежную практику в городе Туркестан, и принять участие в конкурсах, объявляемые в государственных органах. Также хочу отметить, что трудоустройство каждого молодого специалиста именно в сфере его специализации будет находиться под моим личным контролем. Желаю вам успехов и достижения всех поставленных целей», — сказал Жансеит Туймебаев.

Стоит подчеркнуть, что в этом году выпустилось более 15 тысяч выпускников из 12 высших учебных заведений области, которые получили образование в 58 факультетах по 481 специальностям. В их числе 895 студентов окончили университет с отличием и стали обладателями диплома с отличием.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, получивших диплом с отличием.

Наряду с этим, в 94 колледжах получают образование 74 176 студентов по 109 специальностям. В том числе, 38 701 студентов в 43 государственных колледжах, 35 475 студентов в 51 частных колледжах региона. По государственной программе обучается 34 592 молодёжи, что составляет 46,66 процентов.

В текущем году колледжи окончили 21 249 студентов по 96 специальностям, которые внесут вклад в процветание нашей страны.

Показатель занятости выпускников колледжей за последние три года, а именно в 2015 году составил 88,6%, в 2016 году — 86,2%, а в 2017 году — 80,7%.

На торжественной церемонии вручения дипломов награждены 300 выпускников, окончившие университет с отличием, GPA бал которых не ниже 3,6, а также особо отличившиеся в международных, республиканских, областных конкурсах и соревнованиях в сфере образования, науки, культуры и спорта.

Выпускники прошли по «красной» дорожке и получили специальные дипломы и медали.

Кроме того, на торжественном вечере «красные» дипломы выпускникам вручили депутаты областного маслихата, представители интеллигенции, руководители ВУЗов, меценаты, предприниматели. В свою очередь, они выразили уверенность в том, что молодые специалисты будут добросовестно служить стране.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием известных звезд области и страны. Мероприятие завершилось праздничным фейерверком.