Кадровые перестановки первой недели июля. Изменения коснулись силовых ведомств Шымкента, Туркестанской и Жамбылской областей.

Назначен новый руководитель ДВД Жамбылской области — полковник полиции Арман Оразалиев. Он окончил Алматинскую высшую школу МВД, ранее занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК.

Также назначены руководители полиции города Шымкента и Туркестанской области. ДВД Шымкента возглавил полковник полиции Ерали Джумаханбетов, ранее работавший начальником департамента МВД РК. Руководить ДВД Туркестанской области будет полковник полиции Кайрат Дальбеков. Ранее он занимал должность начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Кроме того, назначены новые руководители департаментов уголовно-исполнительной системы города Шымкента и Туркестанской области. В Шымкенте им стал Атэльбек Досмагамбетов. Он окончил Свердловский юридический институт РФ. Ранее занимал должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Южно-Казахстанской области.

Начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области назначен полковник юстиции Талгат Абдранбаев, ранее работавший начальником оперативного управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК. Талгат Абдранбаев окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК.

Назначены новые руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям города Шымкента и Туркестанской области, полковники гражданской защиты Нурболат Дербисов и Нургали Жунусов.

Нурболат Дербисов окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК, занимал должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области. Нургали Жунусов окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, работал заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.