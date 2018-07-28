У нас в стране активно внедряется программа «Цифровой Казахстан». Как заверяют ее разработчики, программа эта направлена на повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики Казахстана. К тому же планируется, что она принесет государству доход свыше двух триллионов тенге.

А пока в одних городах только думают, как бы это все реализовать, в Шымкенте не просто реализуют, но и готовы поделиться опытом с другими городами и областями страны. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания у главы правительства, где с докладом об опыте цифровизации различных сфер выступил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

КАКОЙ ГОРОД МОЖНО НАЗВАТЬ УМНЫМ?

Одно из направлений госпрограммы – Smart Сity. Как будут жить люди в городе будущего, можно не просто представить, но и попробовать, что называется, на себе. По словам разработчиков Программы, благодаря направлению Smart Сity в Казахстане планируют повысить эффективность работы всех городских служб. В центре миссии Smart City – человек и его потребности.

В основу Smart Сity легла модель развития европейских умных городов, основанная на взаимодействии шести характеристик: Умной экономики, Умного управления, Умной жизни, Умной мобильности, Умных людей и Умного окружения.

А насколько умен наш город? Согласно данным, которые представил в ходе отчета Габидулла Абдрахимов, цифровизация медленно, но верно охватывает различные сферы.

ОБРАЗОВАНИЕ ОЦИФРОВАЛИ

А началось все с образования. Помните, когда отпала необходимость бегать по различным инстанциям, чтобы поставить в очередь новорожденного. Сначала для этого достаточно было прийти в ЦОН, а теперь и вовсе – открываешь сайт отдела образования (к моменту выхода газеты это был еще отдел) и вуаля – регистрируешь своего ребенка в очереди в детский сад. К тому же, если сложно определиться, какой сад лучше – можно воспользоваться рейтингом детских садов, ознакомиться с материально-технической базой любого из дошкольных учреждений города. Иными словами, совершить виртуальное путешествие. Удобно? Конечно. За день вот так ты можешь виртуально «обежать» все детские сады. А сколько дней понадобится, чтобы пробежаться по всем детским садам в реале? В результате, если верить официальным данным, очередь в детский сад детей в возрасте с трех до шести лет сократилась с 46 000 до 18 725 человек.

«Раньше родители приходили в отдел образования, писали заявление. После этого его регистрировали и обрабатывали специалисты отдела, периодически родителям необходимо было приходить и проверять свою очередь, сейчас все намного проще, эта работа – от подачи заявления до зачисления в детский сад – полностью автоматизирована. Таким образом, полностью исключен человеческий фактор и 18 коррупционных рисков. Точно так же в цифровом формате родители имеют возможность поменять место в детском саду. Для этого им совсем не нужно бежать в выбранный детский сад, узнавать, есть ли свободное место, договариваться с заведующей детским садом – все сейчас проводится в автоматическом режиме», – рассказал глава мегаполиса.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

«Теперь мы внедрили автоматизированный прием школьников в первый класс. Родители также могут выбрать школу, ознакомившись с рейтингами школ, педагогическим составом той или иной школы. Это очень удобно», – рассказал глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

А внедрение таких продуктов, как «Электронный журнал» и «Электронный дневник», позволило не просто повысить успеваемость школьников на 12%, но и снизить на 75% уровень правонарушений среди учащихся.

«Система электронного журнала и дневника «Кунделик» внедрена во всех 128 школах города. За счет внедрения мобильного приложения выстроена тесная связь «школа-родитель-ученик», что позволило усилить родительский контроль и активизировать их участие в учебном процессе. В результате работы проекта в 10 раз снизился уровень беспричинного пропуска занятий, на 75% снизился уровень правонарушений среди детей и подростков, на 12% повысился уровень успеваемости учащихся», – рассказал Габидулла Абдрахимов.

Еще одним проектом в сфере цифровизации образования является автоматизация приема учителей. Если раньше кандидаты на педагогические должности, включая выпускников педвузов, были вынуждены искать вакансии в каждой школе по отдельности, то с внедрением новой системы они могут не только подавать онлайн-заявления на веб-сайт, но и проходить открытый конкурсный отбор.

«В результате жалобы снижены на 90%, повысилось качество педагогического состава, минимизированы коррупционные риски. Так, на сегодняшний день принято 2 409 заявлений, проведено 1 063 онлайн-конкурса, по итогам которых 780 специалистов приняты на работу», – подчеркнул глава Шымкента.

«УМНОЕ» ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как шымкентцы обычно узнают, что подошел срок поверки приборов учета комуслуг? Правильно – либо приходит уведомление, либо в квитанции меленьким таким шрифтом напоминалка, мол, подошел срок поверки. Но если к счетчикам у нас отношение трепетное, и как только получаем подобное уведомление, мы готовы и с работы отпроситься, только бы проверить механизм, то к своему здоровью отношение у нас пока наплевательское. Сколько раз вас буквально «доставали» звонками медсестры и ваш участковый врач. Просят: придите, проверьтесь, но нет – нам некогда, мы «работу работаем». Но человеческий организм не железный и если уж даст сбой, то это надолго. Да и шестеренку в нем, как в приборе учета, не заменить. Потому-то и было решено – включить Шымкент в программу «Дамумед».

И получилось, что все гениальное, как обычно, просто. Умная программа уведомляет забывчивых, а порой не всегда с умом относящихся к своему здоровью, жителей мегаполиса о необходимости прохождения медосмотра. Более того – о необходимости приема лекарств и прохождении флюроосмотра. И все это – в автоматическом режиме.

«Посредством мобильного приложения «Дамумед» автоматизированы три вида востребованных услуг населения – «Вызов врача на дом», «Запись на прием к врачу» и «Прикрепление к медицинской организации». Как ожидают специалисты, новая система позволит сократить факты визитов к врачу в два раза, заметно экономить время врачей и пациентов, улучшить выявление болезней при профосмотрах и скринингах и повысить прозрачность финансовых затрат в системе здравоохранения», – продолжил Габидулла Абдрахимов.

ЭЛЕКТРОННОЕ БИЛЕТИРОВАНИЕ – УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

В самом начале года мы рассказывали, какие сюрпризы принесет жителям Шымкента новый, 2018 год. Тогда мы еще не знали, что уже в этом году в нашем городе стартует эксперимент по электронному обилечиванию пассажиров общественного транспорта.

«Сначала систему апробируют в пилотном режиме на одном из городских маршрутов с охватом 30-ти автобусов. Если все пройдет успешно, в ближайшие два года она будет внедрена на все маршруты. Отметим, сегодня услуги общественного транспорта в Шымкенте оказывают 28 частных компаний. Большинство из них не имеет собственного транспорта и использует арендованный, поэтому не заинтересованы во внедрении электронного билетирования. В данный момент акиматом Шымкента проводится работа с компаниями «БРК-Лизинг» и «Allur Auto» по приобретению новых автобусов, что ускорит процесс цифровизации в сфере транспорта», – рассказал глава Шымкента.

К слову, в рамках договора планируется привезти в город 1000 новых автобусов, 300 из них – уже до конца текущего года.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Помогать полицейским следить за порядком в городе будет… искусственный интеллект. Впрочем, горожанам к нему не привыкать – в Шымкенте давно уже стали нормой перекрестки, оснащенные видеокамерами, следящими не только за тем, наехал водитель на стоп-линию, когда загорелся запрещающий сигнал светофора или нет, но и фиксирующие скорость, с которой водитель проезжает тот или иной перекресток.

В рамках проекта «Безопасный город» количество видеокамер наблюдения в мегаполисе увеличено до 479, интеллектуальных перекрестков – до 21. Как показал анализ, это позволило снизить уровень преступлений, совершаемых на улицах, почти на 17%.

Но и это, как выяснилось, не предел – сейчас власти города ведут переговоры с потенциальным поставщиком о создании единой системы видеонаблюдения с применением нейронных сетей и технологий искусственного интеллекта.

К слову, к началу учебного года в городе запустят пилотный проект по внедрению системы видеонаблюдения «Сергек» с охватом 30-ти криминогенных участков города.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЖКХ

О том, как успешно можно цифровизировать сферу ЖКХ, можно рассказать на примере водоснабжающего предприятия. В результате автоматизации систем управления централизованным водоснабжением в Шымкенте затраты на электроэнергию при производстве воды сократились в 10 раз.

«Профилактическое обслуживание водопроводных сетей сократилось на 33%, затраты на восстановление – на 31%. И, наконец, автоматизированная система учета воды привела к сокращению потребления с 456 до 118 л на человека», – подытожил свой доклад перед премьер-министром глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Бакытжан Сагинтаев высоко оценил работу по цифровизации, которая проводится в Шымкенте и отметил – таким опытом надо делиться с другими городами и областями.

Саида Турсуметова