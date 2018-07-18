Об этом на брифинге заявил руководитель управления сельского хозяйства ТО Серик Турбеков. По его информации, в 2017 году число укушенных составило 1727 человек, в 2018 году пострадали уже 2114.

По результатам лабораторных исследований у 4 человек было выявлено заболевание — Конго-Крымская геморрагическая лихорадка.

«На сегодняшний день специалисты уже провели обработку скота и мест содержания животных. Однако, специалистам не под силу обработать абсолютно все территории, где могут быть клещи. Часто люди подвергаются укусам дома. Бывают случаи, когда клещи кусают даже в этажных домах.

Чаще всего эти насекомые обитают рядом с пастбищами, в парках и рядом с водоемами. Конго-крымскую лихорадку разносят 5 видов клещей», — сообщил Серик Турбеков, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области.