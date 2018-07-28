Рабочая группа из Астаны во главе с вице – министром здравоохранения РК Олжасом Абишевым проводит семинар с руководителями всех медицинских учреждений области по актуальным вопросам модернизации отрасли здравоохранения.

В семинаре принимают участие руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев, главные врачи и заместители главных врачей медицинских организаций региона. В рамках обучения рассматриваются актуальные темы, такие как, интеграция медицинской помощи вокруг нужд пациента и приоритетное развитие ПМСП, привлечение инвестиций в ГЧП, электронное здравоохранение, лекарственное обеспечение населения, модернизация медобразования и науки, внедрение корпоративного управления в здравоохранение, создание службы общественного здравоохранения и развитие межсекторального взаимодействия.

В свою очередь, руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев отметил, что в области в рамках инициативы «Развитие конкуренции и частной медицины» утвержден региональный перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения. Внедрен пилотный проект «Безбумажное ведение медицинской документации» во всех организациях здравоохранения.

Необходимо отметить, что проект «Модернизация отрасли здравоохранения» включен в портфель региональных проектов. В рамках проекта созданы штабы проектного управления, определены 6 основных и 6 дополнительных инициатив, сформированы проектные группы по инициативам, пересчитаны и согласованы целевые индикаторы, разработаны региональные Детальные планы по проекту.

В целях оказания организационно-методической помощи медицинским организациям Министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым утвержден график проведения семинаров по вопросам модернизации отрасли здравоохранения в регионах Казахстана.

В течение двух дней руководители Управления здравоохранения области, представители территориальных департаментов Комитета охраны общественного здоровья, Комитета фармации, главные врачи, заместители главных врачей медицинских организаций будут ознакомлены с ключевыми направлениями модернизации системы здравоохранения Казахстана, развития общественного здравоохранения. Наряду с этим, Министерство реализует 12 базовых проектов в рамках реализации Госпрограммы «Денсаулық».

В рамках проекта Правительства РК «Модернизация отрасли здравоохранения» реализуются шесть инициатив: внедрение обязательного социального медицинского страхования в 2019 году, развитие конкуренции и частной медицины, создание единого информационного пространства здравоохранения, развитие лекарственного рынка, медицинского туризма и импортозамещения, уменьшение бремени ключевых заболеваний.