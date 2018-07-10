Специалисты регионального филиала РГП «Казгидромет» утешительных прогнозов делать не спешат. Спад температуры в Туркестанской области будет, но такая жаркая погода продержится, как минимум, ещё день.

Накануне синоптики зарегистрировали в Шымкенте плюс 40, а в Шардаринском и Отырарском районах все 42 градуса. Но и это не предел! «Адская» жара была зафиксирована в селе Қызылкум. Там столбик термометра поднялся до плюс 45 градусов.

Арайлым Маханова, инженер-синоптик ЮКОФ РГП «Казгидромет» инженер-синоптик: «Да, в селе Кызылкум Отырарского района была зафиксирована самая жаркая погода +45 градусов. Со среды, 11 июля ожидается спад, но не намного, температура воздуха будет в пределах +33 и +38 градусов. В горных районах в Толебийском и Тулькубасском столбики термометров поднимутся до 35 градусов.

В жаркий период шилде медики предупреждают об опасности перегрева и недопущения резкой смены температурного режима. Во время аномальной жары даже у воды необходимо быть в головных уборах, пользоваться защитными кремами и забыть об алкоголе. А страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и давлением следует вообще воздержаться от выходов на улицу, всегда иметь при себе необходимые лекарства.

Мадина Абдирахимова, врач-кардиолог: «Перед тем, как выехать в зону отдыха, вам необходимо проверить давление. С давлением нельзя купаться в бассейне. Может наступить кризис.

В горах, в первую очередь, надо остерегаться солнечного удара и быть предельно осторожными — от укусов и травм никто не застрахован.

Если получил травму, рана кровоточит, чтобы остановить кровь, необходимо уложить пострадавшего и наложить жгут. И на бумаге указать время, когда был наложен жгут, так как через двадцать минут его необходимо ослабить. Это все делается до приезда скорой. Если случился вывих, то нужно наложить временно шину из подручных материалов. Если был укус, то саму рану место укуса нельзя трогать и смывать водой. Водой можно обработать кожу около раны. Место укуса нельзя высасывать. Если возможно, насекомое держать в банке или сфотографировать. Во всех случаях давать пострадавшим обильное питье».

Одним из главных источников серьезных кишечных расстройств в летний период врачи назвали молочные и мясные продукты, купленные в не оборудованных холодильниками торговых точках. Несколько часов, проведенных на жаре, превращают в отраву обычный гамбургер или пирожное. Салаты, заправленные майонезом, также быстро становятся опасными, особенно для детей. За 1,5 часа при температуре воздуха 30 градусов успевают испортиться шашлык, куры-гриль. Врачи рекомендуют летом есть только свежеприготовленную пищу.