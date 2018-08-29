Хотите попасть на прием к секретарю областного маслихата? Предупреждаем, аппарат Туркестанского областного маслихата сменил адрес. Переехал в город Туркестан.

Вопрос «О внесении в устав государственного учреждения «Аппарата Туркестанского областного маслихата» депутаты рассмотрели на внеочередной 29-ой сессии областного маслихата.

Аппарат областного маслихата теперь находится по адресу:

161200, Туркестанская область, город Туркестан, улица Амир Темира, 28.

Недалеко от мавзолея А. Ясави.

Напомним, прежде аппарат областного маслихата располагался в здании областного акимата административно-делового центра в мкр. Нурсат.

Шынар Оразова