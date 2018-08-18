Еще 80 тысяч учителей в Казахстане будут получать повышенную зарплату с 1 сентября текущего года. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра страны Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства всегда уделял и уделяет особое внимание повышению престижа профессии педагога. В этом году, по его поручению, учителям повышена заработная плата на 30% за обновленное содержание. С 1 января текущего года такую зарплату уже получают 125 тысяч учителей, и с сентября их количество увеличится до 205 тысяч человек», — сообщил он, выступая сегодня на заседании республиканской августовской конференции педагогических работников Казахстана.

Напомним, в марте текущего года Президент РК Нурсултан Назарбаев сообщил, что в 2018 году учителям, перешедшим на обновленное содержание преподавания, должностные оклады увеличатся на 30%. «Это охватит 68% учителей от общего их количества. А после сдачи квалификационных тестов, зарплата дополнительно будет увеличена еще на 50%», — заявил Глава государства.