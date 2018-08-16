Генеральной прокуратурой подведены итоги проверки исполнения программы занятости за 2016-2018 годы.

Выявлено неэффективное использование 10,5 млрд. тенге, хищение порядка 1 млрд. и нецелевое использование кредитов в сумме 553 млн.

Так, из обученных 81 тыс безработных по полученной специальности трудоустроено всего 28% или 23 тыс.

К примеру, в Балхашском районе Алматинской области за 45 млн. тенге бюджетных средств 250 человек обучены невостребованным специальностям. В итоге только 3 нашли работу.

Необоснованно выдано и использовано не по целевому назначению 930 кредитов на 1,8 млрд. тенге.

Кредиты предназначались субъектам бизнеса для расширения производства и создания новых рабочих мест.

Полученные от государства займы потрачены на погашение других кредитов, покупку недвижимости и автомобилей.

750 бюджетных кредитов на 1,3 млрд. тенге выданы в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях незарегистрированным предпринимателям и лицам, имевшим налоговую задолженность.

Около 300 бизнесменов сразу после получения кредитов, прекратили свою деятельность.

В результате запланированное создание свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест не достигнуто.

Кроме того, установлено 766 фактов фиктивного трудоустройства граждан.

Рабочими местами «обеспечивались» умершие, инвалиды, а также работники других организаций.

По такой схеме в Туркестанской области преступная группа похитила 464 млн. бюджетных средств.

В ее состав входили руководители Центра занятости и начальник местной полиции Енбекшинского района Шымкента.

Всего по республике за фиктивное трудоустройство привлекаются к уголовной ответственности 120 работодателей.

Уже осуждены руководители центров занятости г.Усть-Каменогорска, Абайского района ВКО, Жуалинского района Жамбылской области, г.Балхаша, а также сотрудники центров Жезказгана, Шымкента и Кызылорды.

Всего по результатам проверки возбуждено 195 уголовных дел с ущербом в 1 млрд. тенге.

Генеральным Прокурором внесено Премьер-Министру представление об устранении нарушений законности и привлечении ответственных лиц к ответственности.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан