Разнообразить горный туризм решили в федерации альпинизма и спортивного туризма Туркестанской области. Профессионалы теперь предлагают всем любителям острых ощущений не только прогулки по ущельям и штурм снежных вершин, но и веселые покатушки со скалы на скалу по натянутому прямо над пропастью канату, пишет газета Литер.

Экстремальное развлечение называется зиплайн или тралей, пилотный проект запущен в минувшие выходные в ущелье Акмечеть Толебийского района.

Как отмечает председатель федерации альпинизма и спортивного туризма ЮКО Ольга Дашкова, подобный проект давно назрел, ведь не каждому по нраву пассивный отдых у бассейна с обильным застольем.

«Есть определенное количество людей, которым этого недостаточно. Они хотят ходить в горы, заниматься экстремальными видами туризма. На самом деле в Южном Казахстане ничего такого нет. И мы решили это организовать, мы как федерация альпинизма и спортивного туризма предлагаем такое развлечение и тренажер. Мы уже работаем — это первые выходные, есть клиенты. Отрабатывали вопросы безопасности, чтобы не было травм, все протестировали и уже катаем туристов», — рассказала Ольга Дашкова.

Длина тралея 200 метров, высота над землей около 80 метров, в свободном полете скорость человека достигает 60 км в час. Причем это не предел как скорости, так и длины аттракциона. Альпинисты заверили.что при желании можно сделать и 300 и даже 500-метровый зиплайн.

Оказалось, что, несмотря на внешнюю незатейливость конструкции, она стоит около миллиона тенге. Цена развлечения: 2500 тенге.

Стоит отметить, что автор этого материала, даже на предложенную бесплатно покатушку не решилась. Взобравшись на склон только, чтобы сделать более удачное фото. Может быть в другой раз…

Справка из Википедии:

Зиплайн, зип-лайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко применяется в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений.

Самый высокий зиплайн протяжённостью 1300 метров находится на горнолыжном курорте Валь-Торанс во Франции и проходит на высоте от 3250 (начало) до 3000 (финиш) метров над уровнем моря. Скорость спуска в течение одной минуты 45 секунд составляет 60-100 км/час.

Ирина Абрамова