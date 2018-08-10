Вернуться на родину спустя 10 лет. В Шымкенте в специализированном доме ребенка встретили необычных гостей. Шокан (а теперь Мельхиор) и его мама-француженка Каролина вернулись в город, где когда-то жил мальчик. Его усыновили еще годовалым ребенком. И вот недавно Шокан, который все эти годы живет во Франции, изъявил желание посетить Казахстан, а именно Шымкент, чтобы увидеть город, где он родился. Анастасия Новикова, с подробностями необычного путешествия.

Таким же малышом, в кроватке когда-то спал и Шокан, которого теперь зовут Мельхиор. Его, 8 месячного, 11 лет назад из специализированного дома ребенка в Шымкенте, усыновила жительница Франции, Каролина Лебрард. Мальчик растет и учится в Париже. А после того, как приемная мама рассказала Мельхиору, что его Родина Казахстан и что его усыновили, мальчик захотел увидеть город, в котором он родился и познакомиться с воспитателями, которые его нянчили. Приемная мама Шокана была не против.

Каролина Лебрард, мама Шокана: «Я забрала его совсем маленького отсюда. Он был такой крошечный и милый. И даже подал мне знак, когда я стояла в холле дома ребенка, мимо меня пронесли сверток с малышом, и он помахал мне ручкой. Я считаю, что это была судьба. Я ни разу не пожалела о своем выборе — он моя душа. Я не стала менять ему имя, но решила дать второе и в его паспорте он записан как Мельхиор-Шокан. Когда мой сын захотел увидеть где он родился, его родину, я с удовольствием сказала — да».

Не по годам умный мальчик, считает что у него две родины — Казахстан и Франция. Он обожает читать про страну где родился, а недавно даже начал изучать казахский язык.

Каролина Лебрард, мама Шокана: «У Мельхиора есть несколько друзей во франции, их тоже взяли приемные родители и они из Казахстана. Все вместе они решили изучать казахский язык. Не могли только найти учителя, но им помог студент из вашей страны, который учится у нас, в Париже».

В Шымкенте мама с сыном уже два дня. В специализированном доме ребенка их приняли, как родных. Показали комнату, в которой когда-то спал маленький Шокан, воспитателей, которые пеленали его в детстве.

То, что Шокан желанный ребенок доказывает и тот факт, что Каролина не побоялась трудностей, которые ждали ее на пути к усыновлению. Осложняло задачу то, что женщина была не замужем. Но проблемы ее не остановили. Как признается Каролина, любовь к сыну дает ей силы. Шымкент — это не первый город, который посетили Шокан и его мама, до этого они были в Астане, сегодня они с удовольствием рассказывают о своих впечатлениях.

Каролина Лебрард, мама Шокана: «В Казахстане мы уже больше недели и не перестаем удивляться. Во-первых, гостеприимству ваших людей. Они улыбчивы, отвечают на вопросы ели нужно, обязательно скажут как пройти или проехать. Шокан очень любит мясо, поэтому ваша кухня ему пришлась по вкусу. А еще мы узнали, что он, оказывается, любит айран. Жаль, его в Париже не найдешь».

В Шымкенте Каролина с Шоканом пробудут три дня. Планов много.

— Шокан очень хочет посетить базар, купить ваших продуктов, а еще национальный костюм. Это его мечта. А я вот хочу попасть в Туркестан. Я о нем много читала. Думаю, что за выходные мы осилим такую программу.

В Шымкентском специализированном доме ребенка воспитывается 80 детей. 25 из них находятся в очереди на усыновление. С начала года свой дом нашли 5 малышей. Правда, заграничным родителям детей больше не отдают. Желающих стать мамами и папами сейчас достаточно и в Казахстане.

Анастасия Новикова