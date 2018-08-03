Сферу образования Сарыагашского района давно критикуют. Также этот район в лидерах по аварийным школам. Много еще и школ с трехсменным обучением.

Районное руководство отдела образования заверяет, что все проблемы решаются поэтапно и уже в этом учебном году не останется аварийных школ. Построенная в селе Акжар средняя школа № 45 рассчитана на 600 мест. Здесь все классы соответствуют стандартам, подключен Интернет. В селе Береке школа рассчитана на 300 мест. До этого в учебном заведении дети учились в три смены. Теперь для них построили новое здание.

Мукагали Омаров, и.о. руководителя отдела образования Сарыагашского района: «В Сарыагашском районе 75 школ. Ведется строительство 19 новых школ. Из них 4 будут сданы в конце года, 15 — планируется сдать в эксплуатацию уже к началу нового учебного года. В результате, в районе будет решена проблема с аварийными школами».

Новые школы готовы. Но есть проблема. Дорога к школе не асфальтирована. Районный акимат уверяет, что после после подведения в школу воды и газа, построят и дорогу. А пока детям придется глотать пыль, месить грязь, добираясь по бездорожью в школу.