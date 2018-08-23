22 августа в Шымкенте по проспекту Байдибек-би произошло ДТП. Здесь столкнулись сразу три автомашины.

Ехавший по дорожной полосе водитель «Киа» решил совершить маневр влево. Следовавший за ним «Опель» успел остановиться, вот только уйти от столкновения не смог, третий водитель не успел не успел отреагировать. В итоге в ДТП различные повреждения получили сразу три автомобиля.

В результате аварии произошел дорожный затор. Прибывшие на место происшествия полицейские нанесли отметки расположения авто на асфальт и убрали с проезжей части разбитые машины. Всю картину произошедшего придется восстанавливать сотрудникам полиции.

Еще одно крупное ДТП было зарегистрировано по Тамерлановскому шоссе. Здесь столкнулись «Мерседес бенс» и «Опель». Медицинская помощь была оказана водителям и двум пассажирам. Пострадавших госпитализировали в БСМП. По словам очевидцев, водитель «Опеля» двигался со стороны аэропорта Шымкента. Водитель «Мерседеса» пытался совершить разворот на светофоре. Кто из водителей совершил нарушение ПДД придется установить сотрудникам ДПП.

Сотрудники полиции Шымкента задержали подозреваемых в краже. 14 августа в Аль-Фарабийский отдел полиции ДВД Шымкента с заявлением обратился местный житель и сообщил о том, что вор проник в его машину и похитил ценные вещи. На место происшествия выехала следственная группа. Полицейские зафиксировали, что неизвестные разбив заднюю форточку авто, припаркованную на стоянке, выкрали из салона два сотовых телефона и наручные часы. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

В ходе ОРМ сотрудниками полиции был задержан подозреваемый, житель Туркестанской области, Ордабасинского района. Сотрудникам полиции удалось установить, что подозреваемый в ночное время разбил форточку авто и вытащил из нее ценные вещи. Вырученные деньги автовор использовал для собственных нужд. Так же удалось установить его причастность еще к 9-ти аналогичным фактам.

Общая сумма ущерба составила порядком 1 млн. тенге. На сегодняшний день проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.