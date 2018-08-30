В Туркестане отметили День Конституции

В связи с празднованием Дня Конституции в областном центре Туркестанской области – в городе Туркестане прошло торжественное мероприятие «Айбары мықты — Ата Заң», в котором аким Туркестанской области поздравил присутствующих с праздником.

– День Основного Закона – самый почитаемый праздник для нашего народа. Сегодня исполняется 23 года со дня принятия Коституции, которая определила правовую основу нашего государства. Конституция – золотой пьедестал нерушимого государства, гарант светлого будущего, основа единой и дружной нации. Велико значение сегодняшнего собрания. Потому что по и инициативе Елбасы в нашем регионе происходят исторические изменения, мы собрались в День Коституции в Туркестане. Для казахского народа Туркестан имеет особое значение: два века назад здесь был написан знаменитый свод законов «Жеті жарғы». Величие Основному закону придает и связующая с этим историческим документом нить времени, – сказал аким области.

Глава региона наградил рад граждан, отличившихся в труде.

В торжественном мероприятии приняли участие около 600 человек: депутаты областного маслихата, руководители областных управлений, правоохранительных органов, представители совета ветеранов и интеллигенции, неправительственных организаций, студенческая молодежь. А творческие коллективы области и певцы представили концертную программу, пели патриотические песни.