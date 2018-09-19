С начала 2018 года валовый объем продукции сельского хозяйства Толебийского района достиг 19 млрд 241,4 млн тенге и составил 102,5 процента.

Аграрии района несмотря на сложные природно-климатические условия этого года собрали 47786,3 тонн зерна.

Это значит что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зерна больше на 7173,3 тонн.

Благодаря принимаемым мерам государственной поддержки в районе наблюдается стабильная динамика роста поголовья всех видов сельскохозяйственных животных и птицы, а также рост производства основных видов животноводческой продукции.

Пресс-служба акима Толебийского района