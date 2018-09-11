До конца сентября текущего года, необходимо произвести уплату налога на имущество и земельного налога с физических лиц по налогооблагаемым объектам на правах собственности (квартиры, частные домовладения, дачи, гаражи и земельные участки) за 2017 год, напоминает Департамент государственных доходов по Туркестанской области.

Также, источник сообщает, что в соответствии со статьями 515 и 533 Налогового кодекса, налоговым периодом для исчисления налога на имущество и земельного налога физических лиц является календарный год с 1 января по 31 декабря.

Так, за 2017 год исчисление указанных налогов, подлежащих уплате физическими лицами, в настоящее время произведено органами госдоходов, а также продолжается работа по вручению уведомлений жителям Туркестанской области. По начисленным налогу на имущество и земельному налогу физических лиц необходимо будет произвести уплату не позднее 1 октября 2018 года.

При этом, статьями 526 и 498 Налогового кодекса предусмотрено льготы для отдельно проживающих пенсионеров при уплате налога на имущества и земельного налога.

То есть, пенсионеры по возрасту не освобождаются от уплаты имущественного налога, а только имеют льготу в размере 1 000 МРП (МРП за 2017 г. 2 269 × 1 000 = 2 269 000 тенге) от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности. Если стоимость имущества не превышает вышеуказанную сумму у лиц, относящихся к льготной категории, то налогоплательщик не уплачивает налоги. В случае превышения уплачивается налог с разницы, превышающей сумму льготирования.

Например, такой пенсионер проживает в 2-комнатной квартире стоимостью 3 783 213 тенге, за вычетом суммы льготы — 2 269 000 налогооблагаемая база составляет — 1 514 213 × 0,05% тенге, сумма налога составляет 757 тенге. Кроме того, отдельно проживающие пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога по земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем, а также, придомовым земельным участкам.

Также, участники ВОВ, приравненные к ним лица, труженики тыла, инвалиды имеют льготу по имущественному налогу в пределах 1 500 МРП (2 269 × 1 500 = 3 403 500 тенге). Кроме того, освобождаются от уплаты земельного налога по земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем, придомовым земельным участкам, земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки, а также, по земельным участкам, занятым под гаражи.

Таким образом, льготы для пенсионеров не являются полным освобождением от уплаты налогов, а лишь уменьшают сумму налога.