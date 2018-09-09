В Союзе птицеводов разъяснили причину роста цен.

Уголовное расследование проводится в отношении практически всех птицефабрик Казахстана по факту резкого роста стоимости яиц, сообщает bnews.kz

«На сегодняшний день практически в отношении всех птицефабрик ведутся расследования и возбуждены уголовные дела. А некоторым птицеводческим хозяйствам даже выставлены штрафные санкции на сумму более 30 миллионов тенге», — сообщает Союз птицеводов.

В Союзе отмечают, что сегодня птицефабрики живут в условиях жесткой диктатуры цен антимонопольным комитетом.

«Птицефабрики отпускают яйцо по 18 тенге за штуку, а в супермаркете мы уже видим по 350-400 тенге за десяток. Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции постоянно контролирует только птицеводческие хозяйства и не позволяет отрасли в полной мере развиваться. Вместе с тем, цены на продукты питания в рознице формирует не только производитель, но и реализатор. Вопросы ценовой политики определяют торговые сети, посредники, и все заинтересованные могут обратиться с данным вопросом к ним, которые, надеемся, смогут объяснить сложившуюся ситуацию с ценами на яйцо», — поясняет ситуацию президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.

В Союзе птицеводов заверяют, что ценовую политику на стоимость яйца диктует сезонность. Летом отпускная цена с птицефабрик не превышает 6-8 тенге. В осенне-зимний период отпускная цена — 17-20 тенге. Для сравнения: отпускная цена за текущий период 2014 года составляла 15-16 тенге.

Как поясняют в СПК, себестоимость 1 яйца составляет более 13 тенге. На неё в первую очередь влияет цена корма, которая составляет более 40%, а в течение ближайших двух месяцев цена на корма поднялась практически вдвое.