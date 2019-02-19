В Департаменте охраны общественного здоровья ВКО начали проверку по факту появления в соцсетях сообщений о странных пластмассовых яйцах из Китая, передает Тengrinews.kz.

Ранее в Сети распространили ролик из Усть-Каменогорска, автор которого заметил в содержимом куриных яиц подозрительные компоненты. Сразу после этого санитарные врачи области вместе со специалистами ветеринарного контроля начали проверять все магазины и оптовые точки области.

«По итогам обхода торговой сети (магазины, оптовые точки) установлено, что в реализации на территории ВКО находится продукция только отечественных производителей. Яйцепродукции с маркировкой LARUS D1 (согласно видеоролику) в торговой сети области не выявлено.

Жалоб и обращений граждан по фактам реализации аналогичной продукции в торговой сети региона в адрес органов охраны общественного здоровья не поступало», — отметили в департаменте.

Санврачи добавили, что сейчас продолжают выяснять, кто автор видео и где были куплены эти куриные яйца. Автор указанного ролика сообщал, что на работе ему показали пластмассовые яйца из Китая. «Теперь и до Казахстана дошло. Они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с печатью. Когда сваришь, то белеют. Смотрите, аккуратно покупайте», — звучит голос за кадром.

Видео со странными яйцами появилось и в Кыргызстане, где житель Оша утверждает, что купил на рынке поддельные яйца с «резиновым» желтком. «С виду яйца настоящие. Но если взглянуть внутрь, они будто из резины. Те яйца, которые изготавливают в Китае, у нас в Оше тоже их начали готовить. А может, и раньше это происходило? Сколько едим и не знаем об этом. Вот смотрите — резина. Яйца ведь не бывают такими! Будьте осторожны перед покупкой», — говорит мужчина.