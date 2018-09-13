Родители тройни из Туркестанской области получили жилье

В Келесском районе Туркестанской области семья, в которой недавно появилась тройня, получила жилье. Аким района Акментай Есбаев, учитывая положение многодетной семьи, вручил ключи от квартиры, передает МИА «Казинформ».

Напомним, в начале сентября в семье Туктибаевых, из села Бирлик, на свет появилась тройня. Таким образом, 23-летняя мама близнецов Аяжан Толенды в одночасье стала мамой шестерых детей. Малышей назвали Тореали, Фатима, Зауре.

Глава района усилил радость семьи, подарив в новую квартиру необходимую бытовую технику.