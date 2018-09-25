В Келесском районе Туркестанской области на свет появилась тройня. Молодой семье, в одночасье ставшей многодетной, акимат подарил ключи от жилья, сообщает «Хабар 24».

Вместе с тем, в районе в очереди на получение жилплощади состоит 700 семей, еще 7600 – на получение земельных участков. Для них в селе Абай построят 20 четырехэтажных домов. А по программе «Нурлы жер» в ауле Ушкын на 80 гектарах развивают инфраструктуру.

Торали, Фатима и Зауре. Так назвали тройняшек, появившихся на свет в Туркестанской области. 23-летняя Аяжан Толенди из поселка Бирлик Келесского района вмиг стала многодетной мамой. До рождения малышей они с мужем Дауирбеком воспитывали троих детей. Теперь в их полку прибыло, и власти помогли им улучшить жилищные условия.

Дауирбек Туктибаев, отец тройняшек: — Большое спасибо за этот дом. Раньше мы жили под одной крышей с еще двумя семьями. Теперь отделились и забрали к себе родителей. Мы очень счастливы.

В пятикомнатном доме есть все условия для малышей. За ними закреплена специальная медицинская сестра. Она постоянно следит за здоровьем новорожденных.

Аяжан Толенди, мать тройняшек: — Малыши чувствуют себя хорошо и каждую неделю быстро набирают вес. Медсестра постоянно приходит, осматривает их, помогает мне советами.

Между тем, жилищный вопрос сегодня актуален для многих келессцев. К слову, в этом районе проживает 135 тысяч человек. 7600 из них стоят в очереди на получение земельных участков. Еще 700 – на получение жилплощади. Власти заверяют, что как только утвердят генеральный план, начнется массовое строительство домов.

Акментай Есбаев, аким Келесского района: — На территории Келесского района нет многоэтажных домов, которые находятся в коммунальной собственности. Поэтому мы планируем строить многоэтажки: первые 20 четырехэтажных домов начнем возводить на следующий год. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

В новом районе Туркестанской области – работы непочатый край. Сейчас выделено 80 гектаров земли под строительство ИЖС. Туда уже подвели все коммуникации, в ближайшее время начнут выделать участки сельчанам. А еще планируют сдать в эксплуатацию новый мост, благоустроить центральные улицы.