Аппаратно-программные комплексы «Сергек» для фиксации нарушений ПДД в третьем мегаполисе устанавливают в пилотном режиме. Проект реализуется по итогам Shymkent Digital Day, который прошел в городе 29 августа, сообщает пресс-служба акимата Шымкента.

Первые комплексы «Сергек» уже установлены на перекрестке Кунаева и Рыскулова. Пока камеры работают в пилотном режиме: только фиксируют нарушения дорожного движения.

В целом камеры «Сергек» фиксируют три вида нарушений:

превышение скорости,

пересечение стоп-линии на красный свет

пересечение двойной сплошной.

Аппаратно-программные комплексы будут установлены на 35 городских перекрестках. Всего же по городу установят 160 видеокамер.

Отметим, в северной столице уже есть опыт работы «Сергека». Благодаря работе этих камер в Астане значительно снизилось как количество ДТП, так и количество смертности при происшествиях. Так, за 8 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось на 22 %, число раненых при происшествиях – на 21 %, а число погибших людей при ДТП – на 50 %.