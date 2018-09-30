На Международном инвестиционном и туристском форуме «Древний Туркестан – новые возможности», проходящем в городе Туркестан подписано 19 меморандумов на сумму порядка 1,7 млрд. долларов США. В частности, соглашения заключены между акиматом Туркестанской области и инвесторами из Ирана, Турции, Чехии, России, ОАЭ, Малайзии, Италии, Польши, Китая.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев подписал меморандум с иранской компанией «Ardabil Petrochemical Co» на общую сумму 205 млн. долларов США. Данное соглашение предполагает строительстве онкологического центра и завода по переработке нефтепродуктов. Кроме того, подписано соглашение с китайской компанией «Changchun Longyuan Power Equipment Co. Ltd», которая намерена инвестировать 648 млн. долларов США в производство энергетических установок и изделий. Вместе с тем, ТОО «Green Land Alatau» и российские инвесторы намерены вложить 180 млн. долларов США в строительство тепличного комплекса.

В ходе форума на сумму 340 млн. долларов США заключен меморандум с китайской компанией «Shanghai Lianfu New Energy Science & Technology Group» о строительстве завода по выпуску электроавтобусов на солнечных батареях. Более того, на сумму 100 млн. долларов США подписан меморандум с турецкой компанией «Dogus Insaat ve Ticaret A.С.», которая намерена реализовать ряд проектов в сфере инфраструктуры. Помимо этого, иранская компания «Faradid Meehan» планирует инвестировать 5 млн. долларов США в строительство кирпичного завода.

Также, в рамках Международного инвестиционного и туристского форума на сумму $100 млн. долларов США подписан меморандум с Малазийской компанией по реализации крупных проектов в сфере промышленности и инфраструктуры. А представители турецкой корпорации «Sallyr Bey Group» готовы развивать в регионе овцеводство и построить промышленную ферму на сумму 15 млн. долларов США. Кроме того, китайские инвесторы планируют инвестировать 50 млн. долларов США в строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт, а чешская организация «AGRAS zelatovice a.s» выразила заинтересованность в реализации проекта по производству сиропа из сорго. Строительство данного завода оценивается в 20 млн. долларов США.

В рамках форума также подписан меморандум с совместным Казахстанско-Итальянским предприятием «Kazakhstan Project Preparation fund» о строительстве завода по производству качественного керамзита на сумму 17 млн. долларов США, а отечественная «VMS» намерена инвестировать 1,5 млн. долларов США в проекты в сфере туризма в Туркестанской области.

Следует подчеркнуть, что по итогам форума был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Chery Commercial Vehicle» на сумму 20 млн. долларов США о строительстве завода по производству автомобилей. Кроме того китайская компания «Хуавей Технолоджиз Казахстан» выразила намерение наладить сотрудничество по проектам «Умный город» и инвестировать в эти проекты 10 млн. долларов США. В то же время российский Евразийский банк готов сотрудничать в сфере инвестиционных проектах, а компания «Al-Masood» из Объединенных Арабских Эмиратов инвестирует в развитии индустрии туризма.

Стоит отметить, в ближайшем будущем иностранные компании начнут свою работу на территории города Туркестан и области, что в свою очередь поднимет на новый уровень развитие сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и легкой промышленности, а также поспособствует созданию новых производств и рабочих мест.

Пресс-служба акима Туркестанской области