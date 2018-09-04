В Туркестане предложили запретить проезд на личном авто в историческом центре

Строить подземные мечети, запретить проезд на личном авто и снести ветхое жилье в историческом центре города предлагают в Туркестане, сообщается в проекте указа Президента РК «О некоторых вопросах развития города Туркестан», опубликованном на сайте «Открытые НПА», сообщает informburo.kz

К проекту указа прилагается концепция генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

В ней сообщается, что основным принципом планировочной структуры является видовая точка – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, которая должна быть видна со всех сторон города.

«Главным структурным элементом урбанизированного каркаса является историческое ядро города – Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и его охранная зона, предусматривающая регенарацию и возрождение исторической планировки прилегающей к мавзолею территорий», – сообщается в документе.

Территория, ограниченная первым кольцом, площадью 88 га – исторический центр, охранная зона древнего Туркестана, где предполагается регенерация исторического ядра, затрагивающая две подохранные территории: буферную зону объекта Всемирного наследия Мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и зону регулирования застройки средневекового города Туркестан.

Второе кольцо предусматривает развитие открытого ландшафтного пространства вокруг комплекса мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, с сохранением планировки структуры улично-дорожной сети.

В концепции предусматривается использование подземного пространства в пределах видовых точек на мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи для размещения мечети, торгового центра, гостиницы.

Территории внутри первых двух колец исключают движение на личном автотранспорте. Передвижение населения предлагается на альтернативных видах общественного транспорта: электрокары, беспилотный автобус-такси, канатное метро.

«Территория внутри третьего кольца предусматривает жилую застройку с минимальным сохранением планировочных структур. Дальнейшая структура города предусматривает сохранение существующей жилой застройки с постепенным освоением территорий на расчётный и прогнозный сроки, а также резервированием территорий на перспективу», – сказано в документе.

Концепцией планируется сформировать в городе новый административно-деловой центр вдоль магистрали Туркестан-Шымкент, с размещением проектируемого автовокзала. На данной территории предусматривается размещение комплекса административных зданий для размещения областных служб, бизнес-центров, частных компаний, офисов, банков. В зоне центра рекомендуется строительство новых, деловых, торговых, спортивных, культурно-образовательных, досуговых и других комплексов.

«Архитектурная стилистика новой застройки города будет также опираться на местные национальные традиции. Одним из таких традиций Туркестана является махалля. Это традиционный социальный институт общинного типа или квартальная форма организации общественной жизни. То есть это квартал или микрорайон, жители которого осуществляют местное самоуправление путём выбора комитета махалля и его председателя, решающих вопросы организации быта и досуга жителей своего махалля», – сообщается в документе.

Проект предполагает возрождение туристического маршрута Великого Шёлкового пути на территории Средней Азии, которая послужит толчком экономического развития.

«Исторические архитектурные памятники Казахстана главным образом сосредоточены в южной части страны, которые послужат достойным продолжением вышеуказанного маршрута», – отмечается в концепции.

Проект указа вынесен на публичное обсуждение до 18 сентября.

19 июня 2018 года указом президента РК Нурсултана Назарбаева Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром созданной Туркестанской области.

В середине июля был объявлен международный конкурс на разработку концепции генерального плана Туркестана. Ожидается, что генплан Туркестана будет предусматривать 2 этапа развития: первый этап – до 2035 года, второй этап – до 2050 года.