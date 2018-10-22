С вычетом всех налогов глава третьего мегаполиса страны получает 762 400 тенге, сообщает пресс-служба акимата города, передает titus.kz.

«Моя зарплата, в принципе, такая же, как и у всех акимов, согласно единой сетке оплаты труда. Разница зависит от стажа госслужбы. С учетом моего стажа размер моей заработной платы составляет 953 000 тенге. Как и все граждане Казахстана, я выплачиваю с зарплаты 10% индивидуального подоходного налога и 10% перечисляю в пенсионный фонд. С учетом всех этих отчислений на руки я получаю 762 400 тенге», — рассказал Габидулла Абдрахимов.

Градоначальник считает, что зарплата госслужащих должна быть соизмерима с зарплатами сотрудников крупных частных компаний. Мол, того требует международная практика.

«Зарплата госслужащих должна обеспечивать достойный образ жизни и, как следствие, – снижать коррупционные риски. В этой связи глава государства дал поручение о переходе на новую систему оплаты труда по факторно-балльной шкале (ФБШ). И наш акимат готовится к переходу к этой системе. Для этого мы проводим полную цифровизацию и автоматизацию всех госуслуг. Это позволит нам сократить численность госслужащих и оптимизировать соответствующие структуры. За счет экономии административных расходов мы сможем увеличить заработную плату нашим сотрудникам минимум в 2 раза. То же самое мы будем делать и в полиции», — поделился планами аким Шымкента.

По словам чиновника, в городе сейчас повсеместно устанавливают современные системы безопасности, включая тотальное видеонаблюдение всех частей города, а «в каждом дворе, в каждом подъезде, в каждом углу, автобусе, магазинах, базарах – везде будут камеры слежения. Это позволит наполовину сократить численность полиции и вдвое повысить их заработную плату».

Также путем проведения аттестации и усиления квалификационных требований акимат Шымкента намерен привлекать на госслужбу профессионалов, которые, по словам акима, «будут обеспечивать соблюдение закона и порядка, будут настоящими патриотами, а самое главное — ясно осознавать для себя, что они служат обществу, и это им нравится!»