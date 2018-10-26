Олжас Ордабаев: «Госпрограмма туризма должна оринтироваться на малый бизнес и иметь практические меры».

Об этом заместитель Председателя правления НПП РК «Атамекен» заявил в ходе презентации в Алматы проекта Государственной программы развития въездного и внутреннего туризма РК, а также отраслевого законопроекта.

Разрабатываемая государственная программа направлена на увеличение въездного и внутреннего туристского потока с фокусом на ключевые точки роста. Приоритетными направлениями Программы являются развитие туристической инфраструктуры; либерализация визовой и миграционной политики; повышение транспортной доступности туристических объектов и дестинаций; продвижение туристского бренда; повышение эффективности государственной поддержки и совершенствование стандартов сервиса и кадрового обеспечения.

«Нацпалата поддерживает Министерство культуры и спорта РК в том вопросе, что программа должна иметь действенные меры, а не только указывать на стратегические направления. В ней должны быть прописаны реальные меры поддержки для предпринимателей на ниве туризма. Здесь мы бы просили внести чуть больше мер оперативных, которые бизнес может использовать в работе здесь и сейчас», — заявил заместитель Председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев.

Он подчеркнул, что стратегические вопросы нужны и важны, но в программе не так много инструментов для малого бизнеса.

«Хотя в туризме его исторически может быть много — это и небольшие гостевые дома, и мелкие компании, которые организовывают въездной туризм для иностранцев, и многие другие. Что говорит бизнес? Он исходит из боли своего потребителя, а потребитель, особенно въездной, жалуется на следующие вещи: вопросы инфраструктурного характера, может быть, очень избито, но постоянно актуален вопрос санитарных узлов. Ряд вопросов есть к условиям проживания, вопрос категоризации гостиниц, которым нужно подтягиваться до серьезного уровня, получать «звезды». Существует и проблема сервиса, но тут уже встает вопрос обучения людей, каким образом вузы, колледжи и учебные центры обучают специалистов. Кстати, нам стоит взять пример с наших соседей — очень действенная программа развития туризма разработана и реализуется в Узбекистане», — отметил зампред Правления Нацпалаты.

При этом, он отметил, что в некоторых вопросах Национальная палата предпринимателей РК имеет свое видение, которое отличается от предлагаемого в проекте госпрограммы.

«Лицензирование туристской деятельности — один из острых вопросов, которые обсуждаются. Мы хотели бы чуть жестче подойти в выстраивании барьеров для входа в отрасль. Лицензирование, как ни странно, именно бизнес просит не убирать. Исходя из того, что должны быть какие-то качественные барьеры для входа в рынок, чтобы кто угодно некачественно работу проводить не мог. От лица госорганов предлагается снятие лицензирования, они тоже благим намерениями эту поправку вносят, чтобы вовлечь максимально больше компаний на рынок. Но мы считаем, что здесь лучше оставить государственное регулирование в виде лицензирования как барьер для входа», — заключил Олжас Ордабаев.

Модератором мероприятия выступил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, участниками стали заместитель Председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов, президент международного агентства эффективного управления и развития конкурентоспособности «Profi-T» Гульнар Курбанбаева, разработчики программы, международные консультанты, представители турсообщества, центральных госорганов и акиматов, а также общественные деятели и все заинтересованные лица.

Cправочно: На сегодняшний день разрабатывается Государственная программа развития внутреннего и въездного туризма, а также новый законопроект по вопросам туристической отрасли. Для разработки этих двух документов по поручению Правительства создан Штаб, в который вошли ответственные сотрудники Министерства культуры и спорта, национальной компании «Kazakh Tourism», НПП «Атамекен», международные консультанты и привлеченные эксперты с отрасли.

С 18 июля — начала работы Штаба, состоялось более 50 встреч с турсообществом по всем видам туризма: MICE, медицинский, детско-юношеский, различные виды социального, этно- и агротуризма и др., отдельно провели встречу с представителями ремесленников. Всего за это время поступило свыше 300 предложений и замечаний. Все они тщательно рассмотрены и многие из них вошли в проекты Госпрограммы и Закона о туризме.