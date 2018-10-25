Казахстанских полицейских с признаками ожирения попросят уволиться, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

«Здесь мы, конечно, поменяем: китель упростим, конечно, слишком официально (…). Последний раз меняли форму в 2001. У нас общие стандарты, они сдают физподготовку, если у полицейских есть признаки ожирения, мы попросим его уйти», — сказал К. Касымов в кулуарах сената парламента в четверг, передает kaztag.kz

Также он добавил, что пока что новую форму полицейских широкой общественности не представляли.

«Мы сейчас реформируем не только форму, но и организацию работы, свою структуру меняем, фронт офисы строим. Все эти вопросы мы поменяем. Но вы почему-то зацепились за форму. Мне наши полицейские уже 4-5 лет жалуются, просят поменять. Мы никому свою форму не показывали, она еще в разработке», — подчеркнул глава ведомства.

Министр указал, что сотрудники полиции сами давно просили поменять им форму.

«Нынешняя форма слишком офисная, поэтому мы все предложения взяли у патрульной полиции. Они, к примеру, попросили поменять некоторые вещи, потому что неудобно. Есть вещи, когда ремень надеваем, оружие неудобно носить. Мы долгие годы изучали форму одежды от Канады до других стран, потому что у нас разные по стране климатические условия. Чтобы как-то угодить и практичность дать нашим южным и северным регионам. Мы разрабатываем. 98% – казахстанского содержания будет. Мы пригласили специалистов», — заключил К. Касымов.

Напомним, 22 октября директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев сообщил, что полицейские Казахстана поменяют униформу. Он уточнил, что сейчас рассматриваются различные предложения от отечественных производителей одежды.