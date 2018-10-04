Маленький казахстанец написал книгу, чтобы помочь больным детям

Вышла в свет уникальная сказка-инструкция для детей «Кубический лабиринт». Ее отличительной особенностью стало то, что эта книга создана ребенком для детей, пишет NUR.

Автор книги — маленький мальчик Акбар Нурлан, который в увлекательной манере рассказывает о том, как можно собрать кубик Рубика. При этом, сделано это в очень доступной для детей форме, с использованием подробных схем и картинок.

Интересные пояснения, легкость и красочность изложения включают у маленьких читателей пространственное воображение. Книга также повышает заинтересованность в освоении сборки головоломки и формирует у ребенка навыки решения нестандартных задач.

В основе идеи выпуска сказки-инструкции «Кубический лабиринт», лежит желание мальчика Акбара помочь малышам с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Это и стало началом длительного процесса по зданию уникальной книги для детей.

Сегодня с выпуском книги, благотворительный фонд “Қасиетті жол” совместно с Акбаром Нурланом запускает флешмоб #Казахстан творит добро. Все средства, собранные от книги, будут направлены на развитие адаптивного каратэ для детей с ДЦП.