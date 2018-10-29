Казахстанцы удивлены и ошарашены: кареты скорой помощи теперь будут ездить по-новому. Для многих эта новость стала неприятной. В их числе больные хроническими заболеваниями и их близкие. Мы узнали у простых граждан и специалистов сферы здравоохранения, во что выльется новая инициатива, сообщает корреспондент Today.kz.

О том, что скоро будут действовать новые правила работы неотложки, говорилось еще летом 2017 года (приказ министра здравоохранения РК). Менять систему начали в феврале 2018 года. О том, что она в конце концов стала из себя представлять, на брифинге в Астане рассказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева. По ее словам, изменения помогли значительно сократить время реагирования «скорой».

Итак, теперь выезды бригад скорой медицинской помощи делятся на четыре категории. В связи с этим распределено время прибытия:

– Первая категория. Потенциальная угроза жизни (10 минут);

– Вторая и третья категории. Непосредственная угроза жизни без медпомощи (15 и 30 минут);

– Четвертая категория. Обострения хронических заболеваний (60 минут).

Данные изменения простые пациенты приняли негативно. Ездить на вызовы, кстати, будут и врачи поликлиник – по четвертой категории, а первые три остаются по-прежнему за станциями скорой медицинской помощи.

Нагима Плохих, президент общественного фонда «Здоровая Азия», который занимается проблемами и поддержкой онкобольных, не понимает смысла этой реформы. Она считает, что не надо ломать уже отлаженную систему, а поликлиники просто не предназначены для того, чтобы работать как смена центрам скорой медицинской помощи.

«У меня такое ощущение, что это все делается во вред людям.

Врач в поликлинике привык к тому, что у него строгий график работы, и ночью он никуда не поедет. То же касается медсестры: она пришла на работу в восемь утра и ушла в шесть вечера. Она тоже не будет выезжать на вызовы ночью. Врачи «скорой» работают по своему графику, дежурят.

Давайте уберем «скорую», и кого мы будем вызывать? Врача с поликлиники, а он может приехать позже или даже завтра. И он имеет на это юридическое право.

Если сейчас это все убрать, то введем людей в заблуждение. Мы не готовы к подобным реформам. (…) Должна быть своя база, свое техническое обеспечение, нужна база врачей и медсестер, которые четко знают свои участки, квартиры и дома, знают, куда им нужно приехать. Ломать вот это все – это оставить больных людей без экстренной медицинской помощи», – уверена наша собеседница.

Ерлану Мукатаеву, у которого серьезно больны ребенок и теща, деление на категории представляется несправедливым.

«Я считаю, что скорая помощь должна обслуживать все категории лиц, вне зависимости от того, хронические это заболевание или нет и насколько это срочно. Ведь «скорая» для этого и создана.

Хроническим больным тоже необходима экстренная помощь, и в такие моменты поликлиники могут не справиться с новой задачей.

Вопрос и в графике работы: человеку может стать плохо в любой момент, он не может это предугадать. А дежурного врача в воскресенье нет. Пациент получит отказ, потому что врача нет? Я считаю, это неправильно», – считает он.

Тамара Истомина, председатель общественного объединения «Диабет», сама страдает этой болезнью и услугами «скорой» пользуется часто. Она тоже критически отнеслась к нововведению. Ей непонятно, кто и как будет решать, что является экстренным вызовом, а что – нет.

«У скорой помощи должна быть четко определенная функция. Данная реформа – не решение проблемы!

Если бы к центру скорой помощи добавлялись поездки от поликлиники, было бы лучше. А вот заменить – это не выход.

Не понимаю, разве у хронических больных не бывает экстренных вызовов? Интересно, как они будут решать, что экстренный вызов, а что – нет?» – интересуется она.