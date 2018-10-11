За изнасилование семилетней девочки в Шымкенте задержан и взят под стражу ее 56-летний сосед, сообщил судья городского следственного суда Сержан Айнабеков, передает sputniknews.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина, воспользовавшись отсутствием супруги, привел домой второклассницу и совершил в отношении нее развратные действия.

Родители ребенка в это время находились на работе. Девочка 2011 года была дома под присмотром старшей сестры. По словам мужчины, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый, 1962 года, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего).

Специализированный следственный суд Шымкента приговорил подозреваемого к аресту в ходе расследования.